Aç kalan ayılar ilçe merkezine indi, çöpte bulduklarıyla karnını doyurdu - Haberler

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Aç kalan ayılar ilçe merkezine indi, çöpte bulduklarıyla karnını doyurdu

İhlas Haber Ajansı - İsmail Yoleri - Güncel
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Aç kalan ayılar ilçe merkezine indi, çöpte bulduklarıyla karnını doyurdu Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.

Aç kalan ayılar ilçe merkezine indi, çöpte bulduklarıyla karnını doyurdu

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde boz ayılar, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi. Ayılar, mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını yedi. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yoleri - Güncel

Tunceli Pülümür Güncel Haberler

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