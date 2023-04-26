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Aç kalan ayı arı kovanlarını parçaladı

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Aç kalan ayı arı kovanlarını parçaladıELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde aç kalan ayı, köye inerek arı kovanlarını parçaladı.

Aç kalan ayı arı kovanlarını parçaladı

ELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde aç kalan ayı, köye inerek arı kovanlarını parçaladı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde aç kalan ayı, köye kadar indi. Gece saatlerinde Ahmet Şengül'e ait arı kovanlarını dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arılar da telef oldu. Kovanlarını kontrol etmek için gelen Şengül, "Arı kovanlarını dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arılar ise telef oldu. Büyük ihtimalle aç kaldığı için saldırmış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

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