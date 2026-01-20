Haberler

BAE'de İnsansız Sistemler (UMEX 2026) ve Simülasyon Eğitim Sistemleri (SIMTEX-2026) Fuarı başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, insansız sistemler, robotik ve simülasyon teknolojileri konularında düzenlenen UMEX 2026 ve SIMTEX-2026 fuarı, 22 Ocak'a kadar sürecek. Fuara katılımcı sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, insansız sistemler, robotik ve simülasyon ve eğitim teknolojileri konusunda faaliyet yürüten "İnsansız Sistemler (UMEX 2026)" ve "Simülasyon Eğitim Sistemleri (SIMTEX-2026)" fuarı başladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi'nde (ADNEC) başlayan UMEX 2026 ve SIMTEX-2026 fuarının 22 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi.

Haberde, bu iki fuarın, Orta Doğu bölgesinde insansız sistemler, robotik, simülasyon ve eğitim teknolojileri alanında türünün tek örneği bir platform olduğu ifade edildi.

Fuara katılımcı sayısında ve etkinliklerin kapsamında ciddi genişleme yaşandığı, savunma amaçlı kullanımların yanı sıra bu teknolojilerin ticari ve sivil uygulamalarına da giderek daha fazla odaklanıldığı kaydedildi.

Yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan seçkin bir grubun yanı sıra ulusal ve küresel şirketlerin de fuara katılığım sağladığı ve bunun, insansız sistemler, yapay zeka, simülasyon, eğitim alanlarındaki gelişmiş ulusal yetenekleri ve bu faaliyetlerin sivil ve ticari kullanımının genişlemesini yansıttığı ve bu stratejik sektörde ulusal sanayilerin hızlanan büyümesinin açık bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Fuarın, tüm performans göstergelerinde rekor büyüme oranlarına ulaştığı, ayrıca fuar alanının 2024'e kıyasla yüzde 34 artarak 40 bin 322 metrekareye çıktığı belirtildi.

Katılımcı şirket ve marka sayısının 375'e yükseldiği ve bunun da önceki döneme göre yüzde 74'lük bir artışı temsil ettiği kaydedildi.

Ayrıca katılımcı ülke sayısının yüzde 9 artarak 38'e ulaştığı ve bu ülkeler arasında ilk kez katılan 10 yeni ülkenin bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
