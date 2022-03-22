"Abromoviç'in Yatı Türkiye Açıklarında"

Rus oligark ve işadamı Roman Abromoviç'in lüks yatının Türkiye'nin güneybatı kıyısı açıklarında seyir halinde olduğu bildirildi. 140 metrelik "Solaris" isimli ve Bermuda bandıralı süper lüks yatın, Türkiye sahilinin 3 kilometre uzağında görüldüğü ve Datça'ya doğru ilerlediği belirtildi. Abromoviç geçen hafta özel jetiyle İstanbul'dan Moskova'ya uçmuştu

DailyMotion.com / Güncel