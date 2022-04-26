Abramovic'in lüks yatı "Eclipse" Marmaris'ten ayrıldı - Haberler

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Abramovic'in lüks yatı "Eclipse" Marmaris'ten ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Güldemet Kızıl - Güncel
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Abramovic'in lüks yatı "Eclipse" Marmaris'ten ayrıldıMUĞLA Rus milyarder Roman Abramovic'in 1,5 milyar dolarlık lüks yatı Eclipse sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.

Abramovic'in lüks yatı "Eclipse" Marmaris'ten ayrıldı

MUĞLA Rus milyarder Roman Abramovic'in 1,5 milyar dolarlık lüks yatı Eclipse sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic'in lüks yatlarından 'Eclipse' 22 Mart tarihinde Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir atmıştı. Abramovic'in 1,5 milyarlık lüks yatı Eclipse'nin 22 saat süren 30 milyon TL'lik yakıt ikmalinin ardından limandan ayrıldığı öğrenilirken, gidiş istikametinin ise belli olmadığı öğrenildi.

163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.5 milyar dolarlık 'Eclipse' yatı dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. 'Eclipse' adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Güncel

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