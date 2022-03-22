Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic'in lüks yatlarından 'My Solaris' dün Bodrum'a demir atmıştı. Bugün sabah saatlerinde de Abramovic'in 1,5 milyar dolarlık ikinci yatı 'Eclipse' Marmaris limanına yanaştı.

163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.5 milyar dolarlık 'Eclipse' yatının Marmaris'te yakıt ikmali yapacağı öğrenildi. Büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulmakta zorlanan yat, dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. 'Eclipse' adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.

(Güldemet Kızıl/ İHA)