ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ukrayna'dan gelen öğrencilerin özel öğrencilik şartlarını açıklayacağı basın toplantısı düzenliyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ukrayna'dan gelen öğrencilerin özel öğrencilik şartlarını açıklayacağı basın toplantısı düzenliyor. Canlı yayındayız
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel