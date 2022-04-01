ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ukrayna'dan gelen öğrencilerin özel öğrencilik şartlarını açıklayacağı basın toplantısı düzenliyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ukrayna'dan gelen öğrencilerin özel öğrencilik şartlarını açıklayacağı basın toplantısı düzenliyor. Canlı yayındayız


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erol Özvar, Ukrayna, Güncel, Haberler

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