ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmelerini gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünden DHA-FEED- 1 ve DHA-FEED 2'den canlı yayındayız.
Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmelerini gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünden DHA-FEED- 1 ve DHA-FEED 2'den canlı yayındayız
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel