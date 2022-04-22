Abluka altındaki Gazze'den iki roket fırlatıldı - Haberler

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Abluka altındaki Gazze'den iki roket fırlatıldı

AA - Enes Canlı - Güncel
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Abluka altındaki Gazze'den iki roket fırlatıldı

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden iki roket fırlatıldığı, roketlerden birinin Gazze Şeridi dışındaki açık araziye, diğerinin de Gazze'nin içine düştüğü bildirildi.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden iki roket fırlatıldığı, roketlerden birinin Gazze Şeridi dışındaki açık araziye, diğerinin de Gazze'nin içine düştüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, abluka altındaki Gazze'den iki roket atıldı. Roketlerden birinin Gazze Şeridi dışındaki açık araziye, diğerinin de Gazze'nin içine düştüğü paylaşıldı.

İsrail'de saldırı sirenlerinin çalmadığı aktarıldı.

Filistin basınındaki haberlere göre, roketlerden birinin Beyt Hanun bölgesine düştüğü aktarıldı.

İsrail ve Filistin coğrafyasında yaşanan gerilimin ardından son dönemde Gazze Şeridi'nde de tansiyon artmıştı.

Son bir hafta içinde, Gazze'den İsrail'e roket fırlatıldığı, İsrail ordusunun da hava saldırısıyla karşılık verdiği, iki ayrı olay yaşanmıştı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2007'den bu yana hava, kara ve denizden İsrail ablukası altında bulunuyor.

AA / Enes Canlı - Güncel

Filistin, İsrail, Roket, Gazze, Güncel, Haberler

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