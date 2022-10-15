Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABLASININ DÜĞÜN KONVOYUNDA KALBİNDEN VURULAN SERKAN ÖLDÜ

Güncel Haberler

DİYARBAKIR'da, düğün sonrası çifti evlerine götürmek için yapılan konvoyda ateş açılırken, gelinin kardeşi Serkan Karaboğa (18), kalbinden vurularak yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da, düğün sonrası çifti evlerine götürmek için yapılan konvoyda ateş açılırken, gelinin kardeşi Serkan Karaboğa (18), kalbinden vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, 13 Ekim'de Yenişehir ilçesi kırsal Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kayapınar ilçesinde Karaboğa ailesi tarafından düğün yapıldı. İsimleri öğrenilemeyen gelin ve damat, düğün sonrası salondan ayrılmak üzere konvoya katıldı. Konvoy, Güvercinlik Mahallesi'ne geldiği sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havaya tabancalarla ateş açıldı. Bu sırada mahallede bulunan gelinin kardeşi Serkan Karaboğa, kalbinden vurularak yere yığıldı. Çevredekilerin fark ettiği Karaboğa için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Karaboğa'yı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Karaboğa, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Karaboğa'nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma ekipleri, ifade için 5 kişiyi gözaltına aldı. Serkan Karaboğa'nın ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvercinlik Yenişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title