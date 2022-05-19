Ablasının boya kalemleriyle başladığı resimde, 13 yaşında 3'üncü sergisini açtı - Haberler

DİYARBAKIR'da ortaokul öğrencisi Öznur Mehmetoğlu, 6 yaşındayken ablasının boya kalemleriyle oynarken yeteneğini fark ettiği resim sanatında Bilim Sanat Merkezi'nde ( Bilsem ) aldığı eğitimin ardından birçok karma sergiye katıldı. 2019'daki BIC KIDS ulusal resim yarışmasında da Türkiye 1'incisi olan Mehmetoğlu, 3'üncü kişisel resim sergisini 50 eserle Sur ilçesindeki tarihi Saint George Kilisesi'nde açtı.

Kayapınar ilçesi Hattat Hamid Aytaç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Öznur Mehmetoğlu, resme olan yeteneğini ailesinin desteğiyle fark ederek, BİLSEM çizim sınavına girdi. Sınavı kazanıp merkeze kayıt yaptıran ve halen eğitim görmeye devam eden Mehmetoğlu, 2019'da BIC KIDS Ulusal Resim Yarışması'nda yaklaşık 6 bin kişi arasından 1'inci oldu. Resimleri bazı çocuk dergilerinde yayınlanan Mehmetoğlu, İstanbul, Ankara, Muğla ve Diyarbakır'da çeşitli karma sergilere de katıldı. Mehmetoğlu, Diyarbakır'da ilk kişisel resim sergisini 2020'de Cemil Paşa Sanat Galerisi'nde 21 eserle açtı. 2'nci sergisini 2021'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 32 eserle açan Mehmetoğlu, 3'üncü kişisel sergisini de önceki gün Sur ilçesinde bulunan tarihi Saint George Kilisesi'nde 50 eserle açarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Emekli öğretmen olan babası Aziz Mehmetoğlu da, "Hiçbir eğitim almadan orayı (BİLSEM) kazandı. Ankara, İstanbul ve Bodrum'da değişik karma sergilere de katıldı. Bilim Çocuk Dergisi'nde 3 kere resimleri yayımlandı. Öznur bu konuda bayağı başarılıdır. Eğer Öznur'a gerekli destek verilirse Türkiye'yi dışarıda temsil edebilir. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.