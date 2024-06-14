ABİSAD, 60 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet verdi

Adana Beşiktaşlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ABİSAD) tarafından 60 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet verildi.

ABİSAD Başkanı Sitemkar Bolsoy, merkez Sarıçam ilçesindeki Kepeztepe İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, karne hediyesi olarak çocuklara bisiklet dağıttıklarını belirtti.

Okulda yaz sezonunda da iyileştirme çalışmaları yapacaklarını anlatan Bolsoy, " Beşiktaş'ın değerini bölgede artıran bir sivil toplum örgütü olarak, hem yardıma muhtaç hem de ihtiyaç sahiplerine dokunmaya çalışıyoruz." dedi.

Bolsoy, okuldaki tüm öğrencilere hem yazın hem de kışın kıyafet desteğinde bulunduklarını da kaydetti.

Öğrencilerden Emine Dovar da karne hediyesi olarak bisiklet almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrencilere bisikletleri verildi.