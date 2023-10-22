Abdurrahman Tutdere: "Garip Gurebanın Parasını Har Vurup Harman Savuruyorlar"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Yüzde 15’i yoksul, yüzde 60’ı borçlu olan, 3.3 milyon asgari ücretlisi açlık sınırının altında maaşla çalışan, emeklisi 7 bin 500 lira maaşa mahkum edilen ülkemizde İletişim Başkanlığı’nın bir buçuk yılda çarçur ettiği miktar 872 milyon 261 bin 10 lira. Bu para kendi ceplerinden değil milletin cebinden çıkıyor. Garip gurebanın parasını har vurup harman savuruyorlar” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Yüzde 15'i yoksul, yüzde 60'ı borçlu olan, 3.3 milyon asgari ücretlisi açlık sınırının altında maaşla çalışan, emeklisi 7 bin 500 lira maaşa mahkum edilen ülkemizde İletişim Başkanlığı'nın bir buçuk yılda çarçur ettiği miktar 872 milyon 261 bin 10 lira. Bu para kendi ceplerinden değil milletin cebinden çıkıyor. Garip gurebanın parasını har vurup harman savuruyorlar" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İletişim Başkanlığı'nın bütçesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı'nın temsil ve ağırlama giderleriyle eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "GAPtırmam", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "5 yılda bitecek" dediği ama bir türlü bitirilemeyen Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki irili ufaklı birçok projenin bitirilebileceğini kaydeden Tutdere, şunları kaydetti:

"2023'te nereye harcandığı belli olmayan bu paranın miktarı 2024'te 656 milyonu bulacak ve bu para gariban milletin cebinden çıkacak. İlgili yönetmeliğe göre temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesini kapsayan Temsil ve Tanıtma Giderini incelediğimizde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının bu harcamasının 2022 yılında 552 milyon 197 bin 337 lira, 2023 yılının haziran ayı itibarıyla gerçekleşen harcamasının 320 milyon 63 bin 673 lira. Yüzde 15'i yoksul, yüzde 60'ı borçlu olan, 3,3 milyon asgari ücretlisi açlık sınırının altında maaşla çalışan, emeklisi 7.500 lira maaşa mahküm edilen ülkemizde İletişim Başkanlığının bir buçuk yılda çarçur ettiği miktar 872 milyon 261 bin 10 lira. Bu para kendi ceplerinden değil milletin cebinden çıkıyor. Garip gurebanın parasını har vurup harman savuruyorlar. İletişim Başkanlığı adeta milletin iliğini sömürüyor."

"6 MİLYON LİRA AKTARILAN KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR HANGİLERİ?"

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara geçen yıl, yıldan bu yana ödenen paranın 6 milyonu aştığını belirten Tutdere, "2022 yılında 610 bin lira başlangıç ödeneği olan bu kalemde yapılan harcama yıl sonunda 2 milyon 382 bin lirayı bulmuş, 2023 yılında ise başlangıç ödeneği 1 milyon 449 bin lira olan aynı harcama kaleminde haziran sonu, yani yılın ilk yarısındaki harcama tutarı 3 milyon 693 bin lirayı bulmuştur. Bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar nerelerdir? Bu paralar trollere mi gitmektedir? Bu konuda kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama neden yapılmamaktadır? Bu soruların tamamını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdik. Şayet Cumhurbaşkanlığı bu listeyi paylaşırsa biz de kamuoyunun takdirine sunacağız" dedi.

İletişim Başkanlığı temsil ve tanıtma gideri şöyle:

2022 Başlangıç Ödeneği: 74.308.000 – Harcama: 552.197.337

2023 Başlangıç Ödeneği: 327.913.000 – Haziran Sonu Harcama: 320.063.673

Bütçe Teklifleri

2024: 656.410.000

2025: 796.666.000

2026: 889.262.000

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

2022 Başlangıç Ödeneği: 610.000 – Harcama: 2.382.000

2023 Başlangıç Ödeneği: 1.449.000 – Haziran Sonu Harcama: 3.693.000

Bütçe Teklifleri

2024: 6.000.000

2025: 7.386.000

2026: 8.374.000