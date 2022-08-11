Abdurrahman Tutdere'den İktidara Çağrı: "İsrafı Durdurun. Milletin Parasını Millete Aktarın"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bakanlığa bağlı birimler için kiralanan taşınmazlara son 5 yılda verilen kira miktarıyla ilgili soru önergesine verdiği yanıta “Bir taraftan tasarruf genelgeleri yayınlayacaksınız, bir taraftan bu milletin milyonlarını ‘kira’ bedelleri olarak ödeyeceksiniz” diye tepki gösterdi. Tutdere, iktidara “İsrafı durdurun. Milletin parasını, millete aktarın” çağrısı yaptı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bakanlığa bağlı birimler için kiralanan taşınmazlara son 5 yılda verilen kira miktarıyla ilgili soru önergesine verdiği yanıta "Bir taraftan tasarruf genelgeleri yayınlayacaksınız, bir taraftan bu milletin milyonlarını 'kira' bedelleri olarak ödeyeceksiniz" diye tepki gösterdi. Tutdere, iktidara "İsrafı durdurun. Milletin parasını, millete aktarın" çağrısı yaptı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bakanlığa bağlı birimler için kiralanan taşınmazlarla ilgili soru önergesine verdiği yanıta ilişkin açıklama yaptı. Tutdere, şöyle konuştu:

"AK PARTİ'NİN ÇELİŞKİLER ZİNCİRİNİN BİR HALKASI DAHA BU SORUYA CEVABIMIZDA ORTAYA ÇIKTI"

"AK Parti iktidarının, sarayın; 'İtibardan tasarruf olmaz' anlayışının kamunun en üst tepesinden en aşağısına kadar sirayet etmiş olduğunu görmekteyiz. Bakan'a sorduk gelen cevap bizi şaşırtmadı. Gelen cevaba baktığımızda bu milletin parasının, milyonlarının 'kira' adı altında çeşitli yerlere ödendiğini görmekteyiz. Bir taraftan işsizlik, bir taraftan yoksulluk, bir taraftan geçinemeyen milyonlar; emekliler, asgari ücretliler, bir taraftan 'kira' adı altında başka insanlara peşkeş çekilmesi. Bir taraftan tasarruf genelgeleri yayınlayacaksınız, bir taraftan bu milletin milyonlarını 'kira' bedelleri olarak ödeyeceksiniz.

"MİLLETİN PARASINI MİLLETE AKTARIN"

İşte AK Parti'nin çelişkiler zincirinin bir halkası daha bu soruya cevabımızda ortaya çıktı. ve biz buradan iktidara çağrı yapıyoruz: İsrafı durdurun. Milletin parasını, milletin kaynaklarını; millete aktarın' diyoruz."

NE OLMUŞTU?

Tutdere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde bakanlığa bağlı birimlerin lojman, irtibat bürosu, idari ve hizmet binası olarak kullanmak üzere kiraladığı taşınmazlara beş yılda harcanan miktarları sormuştu. Bakan Dönmez, soru önergesine verdiği yanıtta; 2018-2022 döneminde ödenen kira miktarlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün iki adet binası için toplam 653 bin 656 TL, TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün iki adet binası için toplam 807 bin 191 TL, EPDK'nin bir adet binası için 10 milyon 125 bin 539 TL, BOTAŞ'ın 10 adet lojman ve irtibat bürosu için 2 milyon 273 bin TL kira ödemesi yapılmıştır."

Yanıtta; Nükleer Düzenleme Kurumu'nun devraldığı binalarla ilgili de "Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmaz ve üzerindeki binalar 165 milyon 22 bin TL, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait iki taşınmaz 3 milyon 298 bin TL bedelle devralınmıştır" bilgisi yer aldı.