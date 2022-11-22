Abdurrahman Tutdere'den Bakan Karaismailoğlu'na: "Yüzde 97 AKP'ye Oy Veren Şampiyon İlçenize 20 Yıldır Bir Yolu Yapamadınız"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yıllardır süren yol sorununu anımsattı ve “Yüzde 97 AKP’ye oy veren şampiyon ilçenize 20 yıldır bir yolu yapamadınız, Sincik yolunu yapmadınız. Ben her Sincik’e gittiğimde hemşirelerimiz, ‘Üç defa, dört defa oy şampiyonu yaptık fakat bize bir yol yapmadılar, biz hakkımızı helal etmiyoruz’ diyorlar” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yıllardır süren yol sorununu anımsattı ve "Yüzde 97 AKP'ye oy veren şampiyon ilçenize 20 yıldır bir yolu yapamadınız, Sincik yolunu yapmadınız. Ben her Sincik'e gittiğimde hemşirelerimiz, 'Üç defa, dört defa oy şampiyonu yaptık fakat bize bir yol yapmadılar, biz hakkımızı helal etmiyoruz' diyorlar" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Komisyonda söz alan Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki yol sorununa ilişkin Bakan Adil Karaismailoğlu'na şunları söyledi:

"2018 yılında milletvekili olarak seçildik. Geldiğimiz günden bu yana defalarca hem Plan Bütçe Komisyonu'nda hem Genel Kurul'da dile getirdiğimiz, takip ettiğimiz Gerger yolunun temelini cuma günü attınız. Teşekkür ediyoruz, Allah hayırlı uğurlu etsin. Davet etseydiniz de mutlaka gelirdim. Adıyaman'ın milli bir meselesi var, Gerger yolu gibi bir de bizim Çelikhan yolumuz var. Çelikhan yolu, halk arasında 'ölüm yolu' olarak bilinir. Uzun süredir yapılması için hükümetiniz ve sizden önceki bakanlar söz verdi, defalarca yapacaklarını söylediler ancak bugüne kadar Çelikhan yolu için adım atılmadı. Biz, bu konuyu defalarca Karayolları Genel Müdürü'müze ilettik, soru önergeleri verdik. 'Haklısınız' diyorlar ancak bir türlü Çelikhan yoluna başlamıyorsunuz.

" YÜZDE 97 AKP'YE OY VEREN ŞAMPİYON İLÇENİZE 20 YILDIR BİR YOLU YAPAMADINIZ"

'Viyadükler yaptık, tüneller yaptık' dediniz. Burası Adıyaman Çelikhan-Malatya yolu, şehirlerarası bir yol. Uydu görüntülerinden bile virajları görüyorsunuz. 'Yusufeli Barajı'nın etrafına 57 km uzunluğunda tünel yaptık' dediniz, 57 km uzunluğundaki Adıyaman Çelikhan-Malatya yolunu bir türlü yapamadınız. 20 yıl geçti, bu yolu yapmadınız. Bu, sizin iktidarınızın ayıbıdır; 57 kilometrelik yolu yapamadınız Sayın Bakan. Çelikhan yolu yapılmayı bekliyor. Biz, sizlerden, özellikle iktidar olarak Çelikhan yolunu yapmanızı bekliyoruz. Sincik ilçemiz, AK Parti'ye desteğiyle bilinen bir yer. Yüzde 97 AKP'ye oy veren şampiyon ilçenize 20 yıldır bir yolu yapamadınız, Sincik yolunu yapmadınız. Ben her Sincik'e gittiğimde hemşirelerimiz, 'Üç defa, dört defa oy şampiyonu yaptık fakat bize bir yol yapmadılar, biz hakkımızı helal etmiyoruz' diyorlar.

Besni'de Üçgöz, Beşyol, Kızılin yolu var. Burada bir de Çanakçı Köprüsü var. Bu köprü, 70'lerde yapılmış tek yönlü bir köprü. Burası da yapılmayı bekliyor. Gölbaşı ilçemizin ortasından geçen, Doğu bölgesini Akdeniz'e bağlayan yolun şehir içi inşaatına başlandı. Gölbaşı şehir merkezindeki bu yolun mutlaka yapılmasını, bu konuda bölge müdürlüğünün gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak Adıyaman'a 19 yılda toplam 5 milyara yakın kaynak ayırırken bizim çevre illerimizden Malatya'ya sadece bir yılda 3 milyar kaynak ayırmışsınız. Adıyaman'a ayrımcılık yapıyorsunuz. Çelikhan yolunda Malatya-Çelikhan kısmını 2015 yılında yaptınız, Adıyaman sınırlarında kalan yolu ise henüz yapmadınız. Adıyaman'a Şanlıurfa'dan gelen yolun Fırat Nehri üzerindeki köprüsü yapılmadı, Gaziantep'ten gelen yolun Besni viyadüğü yapılmadı, Nissibi Köprüsü'nü Adıyaman'a bağlayan bağlantı yolunu yapamadınız. O yolun da 3-4 yıldır çalışması devam ediyor, onu da bir an evvel yapmanız lazım. Köprü var ancak bağlantı yolu olmayınca insanlar bu yoldan istediği kadar istifade edemiyor.

POZİTİF AYRIMCILIK İSTEDİ

Bütün Adıyaman halkı adına, 2023 bütçesinden Adıyaman-Şanlıurfa yolundaki Fırat Nehri üzerindeki köprüye, Besni-Gölbaşı yola; Düzce, Kömür, Pınaryayla ve İnlice beldemizi birbirine bağlayan yola; Adıyaman, Yaylımlı, Tut ilçemizi birbirine bağlayan yola; Kahta- Sincik yoluna, Sincik-Çatbahçe-Dilektepe-Hasanlı-İnlice-Recep grup yoluna; Üçgöz-Beşyol-Kızılin yoluna ve bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ve Adıyaman'da yarım kalan bütün yollara 2023 bütçesinden kaynak aktarılmasını bekliyoruz. Adıyaman'ın hakkını teslim edin. Biz de bir iliz, bizim insanlarımızın da güzel yollardan geçmesi temel hakkıdır. Artık Adıyaman'a pozitif bir ayrımcılık tanımanızı bekliyoruz. Adıyaman'daki vatandaşlarımız sizden hizmet bekliyorlar, destek bekliyorlar. Eğer siz yapmazsanız ilk sandıkta biz geleceğiz ve bu yolları biz yapacağız diyoruz."