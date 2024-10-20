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Abdurrahman Altınsucu, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı olarak yeniden seçildi

Abdurrahman Altınsucu, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı olarak yeniden seçildi
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AK Parti Tarsus 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, tek listeyle yapılan seçimde Abdurrahman Altınsucu güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı oldu. Kongreye önemli isimler katıldı.

Ak Parti Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu yeniden görevine seçildi.

Ak Parti Tarsus 8. Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Tek listeyle yapılan seçimde İlçe Başkanı Altınsucu güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ile MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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