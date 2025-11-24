Abdülmecit Aydemir, Mezun Olduğu Okulda Öğrencilerini Geleceğe Hazırlıyor

Kilis'te 21 yıl önce mezun olduğu Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğretmen olarak dönen Abdülmecit Aydemir, aynı eğitim yuvasında yeni nesil öğrenciler yetiştiriyor.

Gazi Üniversitesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren Aydemir, mezun olduğu Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 2022'de atanarak öğrencilerine hem teknik hem de mesleki eğitim veriyor.

Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Aydemir, AA muhabirine, mezun olduğu okula öğretmen olarak atanmasının kendisini zaman zaman eski öğrencilik yıllarına götürdüğünü söyledi.

Bunun farklı bir duygu olduğunu belirten Aydemir, "Öğrencilerimizle aramızda ayrı bir bağ var çünkü o sıralardan mezun olan biri olarak onların halinden anlıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte Kilis gastronomisini tanıtmak amacıyla çeşitli yarışmalarda kentimizin yemeklerini tanıtıyoruz." dedi.

Uygulama yapılan mutfaklarda bir dönem kendisinin de yemekler yaptığını anlatan Aydemir, öğrencilik günlerini hatırladığını ve duygulandığını dile getirdi.

Bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin istekli olması gerektiğini ifade eden Aydemir, "Yiyecek içecek hizmetleri bölümünü seçmek isteyen öğrencilerin hevesli olması gerekiyor. İstek varsa beceri de kendiliğinden oluşuyor. Biz de öğrencilerimize teknik ve mesleki boyutuyla yardımcı oluyoruz. Öğrenciler isteyerek bu bölümü tercih ettikleri için çok güzel işler çıkarıyoruz. Değişik yemekler yapıyoruz. Geleneksel Kilis mutfağını korurken, bir taraftan da geleneksel lezzetleri modern gastronomi ile birleştiriyoruz." diye konuştu.

Öğrencileri yemek yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

Aydemir, 22-28 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığınca Kırşehir'de düzenlenen 38. Ahilik Haftası Kutlamaları Yöresel Lezzetler Şenliği Liseler Arası Yemek Yarışması'nda öğrencilerinin Türkiye ikincisi olduğunu sözlerine ekledi.

Okulun öğrencilerinden Tunahan Gün de ileride hocası gibi öğretmen olmak istediğini ve okulda öğretmenleri sayesinde yeni lezzetler öğrendiklerini kaydetti.

Hamide Dilek Akbal ise en büyük hedefinin gastronomi bölümünde öğretmen olmak olduğunu kaydetti.