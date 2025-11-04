Haberler

Abdullah Öcalan'dan Demokratik Entegrasyon Vurgusu

Güncelleme:
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeden önemli açıklamalarda bulundu. Öcalan, Türk-Kürt ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dikkat çekti.

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti, 3 Kasım'da İmralı'da Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,  Öcalan'ın "Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz. Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyet'in yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, demokratik cumhuriyet'in hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır" değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

'İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların  görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

"Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz"

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz. Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyet'in yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, demokratik cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır. Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
