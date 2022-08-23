Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür, basın toplantısı düzenledi (3)
Güncel Haberler
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür'ün konuşması TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür, Medical Park Stadyumu'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Kopenhag maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür'ün konuşması TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür, Medical Park Stadyumu'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Kopenhag maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel