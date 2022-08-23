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Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür, basın toplantısı düzenledi (3)

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür'ün konuşması TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür, Medical Park Stadyumu'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Kopenhag maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür'ün konuşması TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür, Medical Park Stadyumu'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Kopenhag maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

Abdülkadir Ömür Abdullah Avcı Trabzonspor Güncel Haberler

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