Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür, basın toplantısı düzenledi (3) Güncel Haberler Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür'ün konuşması TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür, Medical Park Stadyumu'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Kopenhag maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür'ün konuşması TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür, Medical Park Stadyumu'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Kopenhag maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. (3) Güncel Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu Abdülkadir Ömür Abdullah Avcı Trabzonspor Güncel Haberler

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