Abdullah Avcı: "Daha iyisini yapmak için çalışacağız" - Haberler

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Abdullah Avcı: "Daha iyisini yapmak için çalışacağız"

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. (3)

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

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