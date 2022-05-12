Abdullah Avcı: "Daha iyisini yapmak için çalışacağız"
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. (3)
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel