Abdullah Avcı: "Şampiyonluğu 1 hafta öteledik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından, "Oyunu kazanabilirdik. Maçın oyuncularını tebrik ediyorum. Biz şampiyonluğu 1 hafta öteledik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Gelirken 2 gündür konuşulan hava şartlarından ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Perşembe gününden her türlü hazırlığımızı daha sağlıklı daha düzgün zeminle yaptık. Ona göre çalışmalarımızı yaptık. Oyunda hava şartlarının böyle olması biraz daha kaotik bir oyuna dönmeye başladı. İlk yarıda rakibe pozisyon vermedik, 2-0 öne geçebilirdik oyunda. İkinci yarı saha biraz daha ağırlaştı. Çünkü zemin istediğimiz gibi değildi. Çünkü topları alıyoruz oyunu istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Özellikle hava şartları, saha şartları rakibin bulunduğu durum itibarıyla bir kaotik oyuna döndü. 3 penaltı ile mağlup olduk. Bu oyunun içinde, bu hava şartlarında, bu kaotik oyunda, kargaşa oyununda oyunu kazanabilirdik. Maçın oyuncularını tebrik ediyorum. Biz şampiyonluğu 1 hafta öteledik" şeklinde konuştu.

(Hasan Fehmi Demir – Osman Kubilay Küçükmustafa/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel