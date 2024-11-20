Abdulla Aripov Yeniden Özbekistan Başbakanı Oldu

Özbekistan'da geçen ay yapılan seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması için dün istifa eden Abdulla Aripov, yeniden başbakan oldu.

Ülkede 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin ardından oluşturulan parlamentonun alt kanadı olan 150 üyeli Yasama Meclisinin oturumu düzenlendi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de hazır bulundu.

Toplantıda Mirziyoyev, siyasi partiler ile yaptığı istişarelerin ardından Aripov'u başbakan adayı olarak önerdi.

Aripov'un adaylığının görüşüldüğü toplantıda konuşan Mirziyoyev, devlet yönetiminde zengin bilgi ve birikime sahip Aripov'un başbakanlığını desteklemelerini istedi.

"2030'da GSYİH'nin 160 milyar çıkarılması hedefleniyor"

Mirziyoyev, ayrıca hükümetin yeni dönemdeki en önemli görev ve vazifelerini belirleyen bir konuşma yaptı.

Son yıllarda ülke ekonomisinin iki kat büyüyerek 100 milyar dolara, ihracat hacminin 25 milyar dolara, ülkesinin altın-döviz rezervlerinin ise 40 milyar dolara ulaştığını kaydeden Mirziyoyev, bugün dünyada son derece gergin ve zorlu koşullarda, ülkede huzur ve istikrarı koruyarak, ekonomide istikrarlı büyümeyi sağlayarak bu hedeflere ulaşmanın kolay olmadığını ifade etti.

Mirziyoyev, yeni dönemde önceliklerinin makroekonomik dengeyi korumak ve gelecek 5 yıldaki ekonomik büyüme oranının yüzde 6-7 civarında olmasını sağlamak olduğuna dikkati çekerek bu çerçevede yıllık enflasyonun yüzde 5-6, bütçe açığının yüzde 3, yıllık kredi hacminin ise 30 milyar dolar civarında gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 5 yıl içerisinde hükümetin en az 100 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmesini, yıllık ihracat hacmini 45 milyar dolara çıkarmasını, ayrıca ülkesinin en kısa zamanda Dünya Ticaret Örgütüne üye olması gerektiğini de dile getirdi.

Belirledikleri "Özbekistan-2030" stratejisine göre, ülkesinin gayrisafi yurt içi hasılasının bu yıl 110 milyar dolara, 2030 yılında ise 160 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Mirziyoyev, bunun için hükümetin, ülkede başlatılan değişim ve reformları kararlılıkla sürdürmesi, tüm imkanları kullanması ve çok çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Milletvekilleri Aripov'un başbakan olmasını destekledi

Toplantıda söz alan başbakan adayı Aripov, yeni hükümetin kısa ve uzun vadeli eylem planını milletvekillerine sundu.

Milletvekilleri de yapılan gizli oylamayla Aripov'un yeniden başbakan olmasını oy birliğiyle destekledi.

Yeni kurulan kabine üyelerinin Yasama Meclisi tarafından onaylandıktan sonra cumhurbaşkanı tarafından atanması bekleniyor.

Yasa gereği dün ülke hükümeti, genel seçimlerin ardından yeni kabinenin oluşturulması amacıyla yeni parlamento önünde yetkilerinden feragat etmişti.

Daha önce hükümette çeşitli görevlerde bulunan Aripov, 2016 ve 2019 yıllarında yapılan seçimlerin ardından başbakan seçilmişti.