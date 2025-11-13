Hırvatistan'da Yangın Söndürme Uçağı Kazasında Pilot Şehit Oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hırvatistan'da bakım için giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilotun şehit olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, taziye mesajında pilot için rahmet, ailesi için sabır diledi.
(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getirirken şehadet mertebesine ulaşan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.
Bakım için Hırvatistan'a giden Orman Genel Müdürlüğü'ne uçağın düşmesi sonucu pilot şehit oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu X hesabından paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:
"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getirirken şehadet mertebesine ulaşan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."