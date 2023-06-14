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Abdülkadir Aksu, İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman'ı ziyaret etti

Abdülkadir Aksu, İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman'ı ziyaret etti

Güncel Haberler

Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Aksu, İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman'ı ziyaret etti. Kahraman, Anavatan Partisi İzmir İl Başkanlığı döneminde beraber siyaset yaptığı Aksu'yu kapıda karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede güncel konulara dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Aksu, İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman'ı ziyaret etti.

İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman'ın görevine başlamasının ardından ziyaretler devam ediyor. Bu çerçevede Kahraman, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Aksu ile makamında görüşme gerçekleştirdi. Kahraman, Anavatan Partisi İzmir İl Başkanlığı döneminde beraber siyaset yaptığı Aksu'yu kapıda karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede güncel konulara dair fikir alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vakıflar Bankası İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Ankara Güncel Haberler

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