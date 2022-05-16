Abdülkadir Akkuş, yeniden MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı oldu - Haberler

MARDİN (Bültenler) - Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, MARİŞ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Tüzük değişikliği ve seçim gündemiyle toplanan genel kuruldaki tek listeli seçimde Abdülkadir Akkuş, oy birliğiyle üçüncü kez yönetime seçildi.

Mardinli İş Adamları Derneği'nin (MARİŞ) 8 Mayıs tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında mevcut başkan Abdülkadir Akkuş, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Tüzük değişikliği ve seçim gündemiyle MARİŞ genel merkezinde gerçekleşen genel kuruldaki tek listeli seçimde Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, üçüncü kez yönetime seçildi. Yeni yönetim 2022-2025 döneminde görev yapacak.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan MARİŞ Olağanüstü Genel Kurulu'nda, faaliyet ve denetim raporları, tahmini bütçe ve tüzük değişikliği maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Genel kurulda yaptığı konuşmada başkanlığını yürüttüğü 2016-2022 yılları arasında yapılan çalışmalara dikkat çeken MARİŞ Başkanı Abdülkadir Akkuş, MARİŞ'in bu zaman süresince bölgesel iş dünyası STK'ları arasında parmakla gösterilen kurumsal bir yapıya ulaştığını belirtti. Akkuş konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün Mardin ve iş ortamı denildiğinde akla MARİŞ, MARİŞ denildiğinde ise akla Mardin ve iş ortamı geliyor. İnanıyorum ki, bundan sonra da yönetimimize kattığımız yeni ve güçlü halkalarla MARİŞ değer zinciri büyüyecek. Derneğimiz, Türkiye'de ve küresel arenada Mardin iş dünyasının sesinin daha gür şekilde duyurulmasına aracılık edecek.

"Hedefte yeni pazarlar ve etkin lobicilik var"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine rağmen MARİŞ, faaliyetlerine ara vermedi. Ancak birçok projemizi de hayata geçiremedik. Bu nedenle de göreve devam etmemiz yönünde MARİŞ üyelerinden destek gördük. Bundan sonra da Mardin'in ekonomik anlamda da hak ettiği seviyeye gelmesi için çalışacağız. Sanayi ve ticaret odalarında, ihracatçı birliklerinde, belediye meclislerinde ve olabilecek her yerde bir Mardinli girişimcimizin yönetim kademelerine taşınması için MARİŞ olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. MARİŞ'in ideali bir 100 metre değil, bir bayrak yarışıdır. Hiçbir MARİŞ üyesi bu bayrağın yere düşmesine izin vermeyecektir. 2022-2025 döneminde MARİŞ'in ajandasında dijitalleşme, sürdürülebilirlik, kadın ve genç girişimcileri merkezine alan kapsayıcılık, yeni pazarlar, Mardin'e konsorsiyum tipi yatırımlar ve etkin lobicilik faaliyetleri yer alacak."

2022-2025 MARİŞ Yönetim Kurulu:

Başkan: Abdülkadir Akkuş

Başkan Vekili: Sabahattin Fidan

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Nedim Kaya, Mahmut Kılınç, Aziz Bozkuş, Hatip Alpöz, Yusuf Ziya Aydın, Yunus Emre İlhan, Orhan Güngörür, Yusuf Bedir, Uğur Başak, Hüseyin Bozkurt, Rifat Batı, Bülent Akkuş, Abidin Kurt, Mahir Karaboğa, Beşir Zengin, Nurullah Budak, Ezgi Esnik Günay

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Abdülkadir Yılmaz, Sedat Almak, Orhan Eriman, Doğan Mete, İsa Özçelik, Abdullah Tacar, Mehmet Arif Ersan, Mehmet Ay, Serdal Sandilaç, Ramazan Irmak

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Seyfullah Atçı, Fevzi Başaran, Uğur Abdar

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Maruf Kenç, Fasih Abika, Arzu Sidal

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