Abdülhamit Han Camiinde yaz Kur'an kursları tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camiinde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenledi.

Türkiye'nin dördüncü büyük camii Abdülhamid Han, bir ay yaz Kur'an kurslarına gelen öğrencilerini misafir etti. Dini eğitimlerin yanı sıra sosyal etkinliklerle öğrenciler zamanlarını dolu dolu geçirdi. Depremler nedeniyle üst katı tadilata giren caminin alt katında kapanış programı düzenlendi.

Programda çocukların Kur'an okudu. Cami bahçesinde oluşturulan oyun alanlarında eğlenceli dakikalar geçiren öğrencilere çeşitli ikramlar da bulunuldu.

Cami İmam Hatibi Ali Sarıkaya, "6 Şubat depremiyle binalarla beraber yıkılan zihin dünyamızı gönül dünyamızı kimine göre madde dünyası kimine göre manevi dünyasıyla beraber il dışından gelen gönül köprüsü Kur'an kardeşlerimiz bizi teselli etti. Çocuklarımız birçoğu ikinci dönem okullarına gidemediler. 3 Temmuz tarihinde başlayan yaz Kur'an kurslarımız yavrularımızda bir heyecan oluşturdu. Çocuklar camiye can oldu. Bizler de yavrularımıza güzel ders programları yaparak sosyal aktivitelerle bir anne bir baba şefkatiyle onların zaman geçirmesi için elimizden geleni yaptık. Bu bize de çok iyi geldi. Piknikler, yüzme etkinlikleri, kahvaltı programları, musiki atölyeleri, spor yaptırarak yaz kursumuzu renklendirmeye çalıştık. Bugün de kapanış programımız gerçekleştirdik" dedi.

Kursa katılan öğrenciler ise mutlu olduklarını dile getirdi.