Abdulhamit Gül, İslahiye ve Nurdağı'ndaki Konutların İnşaatını İnceledi

Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, deprem bölgesi İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapımı devam eden kalıcı işyeri ve TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Gül, devletin tüm imkanları kullanılarak konutların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirileceğini söyledi.

GAZİANTEP Milletvekili Abdulhamit Gül, deprem bölgesi İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapımı devam eden kalıcı işyeri ve TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Gül, devletin tüm imkanları kullanılarak konutların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirileceğini söyledi.

Abdülhamit Gül beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem bölgesi İslahiye ve Nurdağı'nda yapımı devam eden konutları inceledi. İslahiye İlçesi'nde son aşamaya gelen kalıcı konutların örnek dairelerini inceleyen heyet depreme karşı dayanıklı konutlar inşa edildiğini ve kullanılan kalitenin en üst düzeyde tutulduğunu söyledi.

'402 KONUTU BELİRLENEN TARİHTEN ÖNCE TESLİM ETMEK İSTİYORUZ'

İslahiye ilçesi kalıcı TOKİ konutlarını inceleyen Gül, alanda 402 konut inşa edildiğini ve belirlenen süreden daha önce konutları teslim etmek için çalıştıklarını söyledi. Depremzede vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının kalıcı konutlarına biran önce yerleşmek olduğunu dile getiren Gül, Gerçekten birinci sınıf malzeme kullanılmış her yönüyle çok kaliteli ve güvenli bir konut inşasını yerinde görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Konutlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetişecek. Burada 402 konutumuz, inşallah belirlenen sürenin de öncesinde de teslim edilecek. Cumhurbaşkanımız 'Vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde kendi evlerine yerleştireceğiz.' diye paylaşmıştı. Bugün bunun neticelerini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız 11 ildeki çalışmaların her aşamasını takip ediyor. Kalıcı işyerleri inşa alanlarını da gezen protokol, dükkanlarını bekleyen esnaflarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

'ESNAFA DÜKKANLAR KURAYLA TESLİM EDİLECEK'

İslahiye İlçesi'nde 160 dükkanın yerlerinin belirlenerek kura usulüyle esnafa kalıcı işlerlerinin teslim edileceğini söyleyen Vali Davut Gül, İslahiye'de toplamda 160 dükkanın yeri belli oldu ve şu an bunların ilk etabı tamamlandı. İnşallah pazartesi günü kuraları çekilecek ve esnaf da dükkanına kavuşmuş olacak. Tamamı ise 1 ay içerisinde teslim edilmiş olacak. Bu dükkanların dışında ayrıca küçük sanayi sitesi var. Orada da 200 dükkan yapılıyor. Bu dükkanlar tamamlandığında depremde iş yeri zarar gören herkes dükkanına kavuşmuş olacak. İslahiye ve Nurdağı'nda yapılan dükkanlar geçici değil, çelikten yapılan kalıcı dükkanlardır diye konuştu.

'MİLLETİMİZİN EMRİNDE VE HİZMETİNDEYİZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, devletin tüm imkanlarını kullanarak deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya çalıştığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak da önemli çalışmalara destek verdiklerinin altını çizen Şahin, şu ifadelerde bulundu En büyük örneği burada yapılan çalışmalardır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da bu ekibin lojistik bir parçasıyız. Milletin emrinde ve hizmetindeyiz. Hem altyapıyı hem de çevre düzenlemesini sağlıyoruz. Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye İlçe ziyaretlerinin ardından Nurdağı'na geçerek depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Nurdağı İlçesi'ndeki kalıcı konutları da yerinde inceleyen heyet, vatandaşların taleplerini dinledi.