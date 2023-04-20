ABDULHAMİT GÜL GAZİANTEP'TE 42 BİN 358 DEPREM KONUTU İNŞA EDİLECEK

ESKİ Adalet Bakanı ve Gaziantep AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Abdulhamit Gül, "Sözünü verdik ve bu sözün hayata geçmesini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu inşa edilecek. Bunların 12 bin 607'si köy evi" dedi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kurum müdürleriyle birlikte İslahiye ilçesindeki depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada, devletin verdiği sözü tutacağını ve konutların 1 yılda teslim edileceğini söyledi. Depremden sonra hızla konutların yapımına başlandığını ifade eden Gül, önceliğin, depreme dayanıklı ve sağlam yapılar olduğunu vurguladı.

Gaziantep'te deprem konutları inşa edileceğini aktaran Gül, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Büyük bir gayret ve çaba gösteriyorlar. Burada kısa bir süre olmasına rağmen inşaatlar devam ediyor. Amacımız, Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 1 yıl içerisinde konutları yapacağız. Bu konutlar depreme dayanıklı olacak. Vatandaşlarımız güvenle bu konutlarda çocuklarıyla hep beraber yaşayacaklar. Sözünü verdik ve bu sözün hayata geçmesini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu inşa edilecek. Bunların 12 bin 607'si köy evi. Vatandaşımız, kendi doğal hattından uzaklaşmadan yine güvenli bir şekilde yaşayacak" diye konuştu. (DHA)

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023