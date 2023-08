Abdi İbrahim Akademi Brandon Hall Group Excellence Awards'ta 2 Altın Ödül Kazandı

Abdi İbrahim Akademi, insan kaynakları alanında dünyanın önde gelen kurumlarından Brandon Hall Group tarafından verilen Excellence Awards'ta 2 altın ödüle layık görüldü.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, modern ve etkili insan kaynakları stratejileri ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirketin vizyonu doğrultusunda çalışanların yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmeyi hedefleyen Abdi İbrahim Akademi, Brandon Hall Group Excellence Awards'ta, "Best Advance in Competencies and Skill Development" (Yetkinlik ve Beceri Geliştirme Alanında En İyi İlerleme Kaydeden Şirket) kategorisinde "Eğitim ve Gelişim" dalında ve "Best Program to Improve Individual Development Planning" (En İyi Bireysel Gelişim Planlama Programı) kategorisinde "Yetenek Yönetimi" dalında elde ettiği altın ödüllerle de bu hedefini taçlandırdı.

Şirket, 2022'den bu yana iş ve gelişim önceliklerini aynı entegre performans sistemi üzerinden yönetiyor. Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki geri bildirim görüşmelerinde, belirlenen iş önceliklerine ek olarak çalışan gelişimine katkı sağlanması da öncelikli hedef olarak değerlendiriliyor.

Abdi İbrahim Akademi, tasarladığı Uzman Gelişim Programı ile çalışanlarının mesleki yeterliliklerini güçlendirmeyi, inovasyon ve yeni nesil yetkinlik kapasitelerini artırmayı, böylelikle geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Abdi İbrahim'in uluslararası ödüllerle de teyit edilen insan öncelikli yaklaşımı, yenilikçi dijital uygulamalarla ve işveren marka kimliğini güçlendirecek projelerle devam edecek.