ABD, Yunanistan'ın İskiri Adası'ndaki Sürekli Varlık Talebini Reddetti

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Atina'nın, Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'nda sürekli varlık göstermesini istediği ABD'nin bu fikri reddettiğini ileri sürdü.

Kathimerini gazetesi, Yunanistan ile ABD arasında 2021'de imzalanan ve 5 yılda bir yenilenmesi öngörülen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşmasının (MDCA) yenilenme sürecindeki görüşmelere ilişkin iddialara değindi.

Haberde, "ABD-Yunanistan pazarlığı, Atina'nın İskiri gibi adalarda ABD'nin sürekli varlık göstermesi talebini de içeriyor ancak ABD Silahlı Kuvvetleri bu talebi baskılara rağmen reddediyor." ifadesi yer aldı.

Yunanistan'ın Volos ilinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Stefanovikiu Askeri Hava Üssü'nün 2023'te bölgede yaşanan selde zarar görmesinin bu anlaşmada bazı düzenlemeleri gerekli hale getirdiği savunulan haberde, "Stefanovikiu'nun kullanım dışı kalması MDCA'ya iki yeni üssün daha resmen eklenmesine olanak sağlıyor. Bunlardan biri ABD güçlerinin son yıllarda kullandığı İskeçe'deki Kayalar köyü atış alanı. ABD'liler ayrıca Selanik'teki Dalipi üssünde 'misafir edilmelerini' de konuşuyor ki bir aksilik çıkmazsa muhtemelen son seçim bu olacak." ifadeleri kullanıldı.

MDCA, ABD'nin Yunanistan'da 3'ü yeni 4 üsten faydalanmasını ve anlaşmanın 5 yılda bir yenilenmesini öngörüyordu. Tarafların anlaşmanın bitiminden iki yıl önce itiraz etmemesi halinde anlaşmanın otomatik olarak uzaması öngörülüyordu.

Anlaşmada, Volos'taki Georgula Kışlası, Litohoru'daki atış alanı, Dedeağaç'taki Yannuli Kışlası ve Suda Üssü, ABD'nin kullanabileceği alanlar arasında gösteriliyordu.