ABD Yüksek Mahkemesine duyulan güven, bazı üyelerinin mal beyanı tartışmaları sonrası düştü

NEW ABD'de yapılan anket Yüksek Mahkemeye duyulan güvenin, bazı yargıçların mal beyanı ve parasal ilişkileri konusundaki tartışmaların ardından düştüğü bildirildi.

NEW ABD'de yapılan anket Yüksek Mahkemeye duyulan güvenin, bazı yargıçların mal beyanı ve parasal ilişkileri konusundaki tartışmaların ardından düştüğü bildirildi.

Marquette Hukuk Fakültesince yapılan ankette, bazı üyelerinin bedava lüks tatilleri ve "cömert hediyeler" kabul ettiği iddiaları sonrasında, ABD Yüksek Mahkemesinin güvenirlilik oranının önemli ölçüde azaldığı tespit edildi.

Anket verilerine göre, Amerikalı yetişkinlerin sadece yüzde 41'inin Yüksek Mahkemenin "iş yapma şeklini" onayladığı, yüzde 59'unun bu soruya olumsuz cevap verdiği, ABD'li vatandaşların Yüksek Mahkemeye duyduğu güvenin ocak ayına göre yüzde 6'lık bir düşüş gösterdiği ortaya çıktı.

Ülkenin en üst mahkemesine duyulan güven oranı hakkında aynı kurum, Eylül 2020'de yaptığı ankette yüzde 66, Kasım 2021 ve Mart 2022'de yüzde 54 ve Ocak 2023'te yüzde 47 gibi sonuçları elde ederken bazı yargıçlar hakkında nisanda ortaya çıkan mal beyanı tartışmaları sonrası yapılan ilk anketteki hızlı düşüş dikkati çekti.

Kamuoyu yoklamasının, Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas'ın "bir emlak satışı veya başkaları tarafından ödenen belirli seyahat masraflarını bildirmeyen mali açıklama beyanlarıyla ilgili bir dizi haberden sonra" yapıldığı belirtilen anket raporunda, katılımcıların yüzde 33'ünün bu konuda çok şey duyduğu, yüzde 32'sinin çok az bilgisi olduğu ve yüzde 35'inin ise hiçbir şey duymadığı belirtildi.

Anket sonuçlarında siyasi bölünmenin büyüklüğü dikkati çekerken, Yüksek Mahkemeye, ankete katılan Demokratların yüzde 24, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 60 oranında güven duyduğu ortaya çıktı.

ABD medyası, Yüksek Mahkemeye duyulan güven notunun düşmesi konusunda, Clarence Thomas'la, yazdıkları kitaplar için bir yayıneviyle "kazançlı" anlaşmalar yaptıkları iddia edilen Neil Gorsuch ve Sonia Sotomayor isimli yargıçlara da yer verdi.

ABD yargısında etik tartışmaları

Kar amacı gütmeyen internet haber sitesi ProPublica'nın, 6 Nisan'da, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas'ın Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş insanı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatillere çıktığını yazması, "adalet sisteminde etik sorunlar" tartışması başlatmıştı.

Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ifade edilmişti.

Kongredeki Demokratlar, Thomas'a tepki gösterip yargıda reform çağrılarını dile getirirken, Senato Yargı Komitesi, Yüksek Mahkeme üyelerini bağlayan etik kurallar oluşturulması gerekliliğiyle ilgili bir oturum düzenlemişti.

ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.