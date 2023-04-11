ABD Yüksek Mahkemesinden Yargıç Thomas'ın lüks seyahatlerini soruşturması istendi

NEW ABD'de Demokrat Senatörler, Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas'ın yıllarca bedava lüks tatiller yaptığının ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Senato Yargı Komitesi Başkanı Demokrat Dick Durbin ve 10 Demokrat Senatör, Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas'ın on yıllardır milyarder bir Cumhuriyetçi bağışçıdan cömert hediyeler kabul ettiği iddialarına ilişkin Baş Yargıç John Roberts'a hitaben bir dilekçe gönderdi.

Senatörler, Yüksek Mahkeme yargıcının bedava lüks tatilleriyle ilgili soruşturma açılmasını talep ederek, bu konuda daha fazla suiistimalin önlenmesi için Yüksek Mahkemeyi harekete geçmeye çağırdı.

Yüksek Mahkemenin etik standartlarıyla ilgili daha önce de sorunların olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu kapsamda davranış kurallarıyla ilgili bir tüzüğün kabul edilmemesinin neden olduğu sorunlara işaret edildi.

Dilekçede, "Mahkeme şu anda etik standartlarıyla ilgili kamu güveni hususunda bir krizle karşı karşıya." ifadesine yer verildi.

Komitenin Yüksek Mahkemenin etik standartlarına olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğine ilişkin ileriki günlerde bir oturum düzenleyeceği kaydedilen dilekçede, "Mahkeme bu sorunu kendi başına çözmezse, Komite bu sorunu çözmek için mevzuatı değerlendirecek." denildi.

Senatörler bu kapsamda Yüksek Mahkemeye, Kongreyi beklemeden harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Yüksek Mahkeme yargıcının lüks seyahatleri

Online haber sitesi ProPublica, Thomas ve eşinin, Cumhuriyetçi Partinin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı işadamı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığını yazmıştı.

Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ortaya çıkarılmıştı.

İş adamı Crow tarafından yapılan yazılı açıklamada da yargıç ile birlikteliklerinin sadece "arkadaşça" olduğu öne sürülmüş, "Asla devam eden dava veya alt bir mahkeme davası hakkında soru sormadık. Yargıç Thomas, hiçbir zaman bir davayı tartışmadı ve hiçbir zaman yargıcı herhangi bir yasal veya siyasi konuda etkilemeye çalışmadık." ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun üzerine Kongredeki Demokrat üyeler Yargıç Thomas hakkındaki iddialara tepki göstermiş, Thomas'ın hesap vermesi ve Yüksek Mahkemenin reformu yönünde çağrılarda bulunmuştu.

ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.

Yargıçların, mahkeme ile işi olan herhangi birinden hediye kabul etmesi yasaklanıyor ancak yargı organındaki düzenlemede, "kişisel ağırlama" olarak kabul edilen hediye muafiyeti için açık tarif bulunmuyor.

Yüksek Mahkemenin düzenleme organı Yargı Konferansı Komitesi tarafından 14 Mart'ta kabul edilerek yürürlüğe giren yeni kurallara göre, arkadaşa ait ticari olmayan mekanlarda kalmak beyan gerektirmezken, özel jet ile seyahatlerin bildirilmesi şart koşuluyor.