ABD Yüksek Mahkemesinden Teksas'taki sosyal medya düzenlemesine engel - Haberler

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ABD Yüksek Mahkemesinden Teksas'taki sosyal medya düzenlemesine engel

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
ABD Yüksek Mahkemesinden Teksas'taki sosyal medya düzenlemesine engel

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin sosyal medya şirketlerine yönelik düzenlemesini içeren yasa düzenlemesini geçici olarak askıya aldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin sosyal medya şirketlerine yönelik düzenlemesini içeren yasa düzenlemesini geçici olarak askıya aldı.

Teksas eyaletinde onaylanan ve sosyal medya şirketlerinin platformlardaki nefret söylemi ve dezenformasyonları engellemesini yasaklayan düzenleme Yüksek Mahkeme engeline takıldı.

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 4'ü düzenlemenin lehine oy kullanırken, 5'i yargıç karşı çıktı.

Florida eyaletinde de onaylanan benzeri bir düzenleme geçen hafta temyiz mahkemesi engeline takılmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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