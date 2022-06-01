ABD Yüksek Mahkemesinden Teksas'taki sosyal medya düzenlemesine engel - Haberler

ABD Yüksek Mahkemesinden Teksas'taki sosyal medya düzenlemesine engel
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin sosyal medya şirketlerine yönelik düzenlemesini içeren yasa düzenlemesini geçici olarak askıya aldı.
ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin sosyal medya şirketlerine yönelik düzenlemesini içeren yasa düzenlemesini geçici olarak askıya aldı.
Teksas eyaletinde onaylanan ve sosyal medya şirketlerinin platformlardaki nefret söylemi ve dezenformasyonları engellemesini yasaklayan düzenleme Yüksek Mahkeme engeline takıldı.
Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 4'ü düzenlemenin lehine oy kullanırken, 5'i yargıç karşı çıktı.
Florida eyaletinde de onaylanan benzeri bir düzenleme geçen hafta temyiz mahkemesi engeline takılmıştı.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel