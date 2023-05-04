ABD Yüksek Mahkemesi yargıcının yeğeninin okul harçlarını Cumhuriyetçi iş adamının ödediği iddiası

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas'ın yeğeninin özel yatılı okul harçlarını, daha önce birlikte lüks tatil yaptığı Cumhuriyetçi iş adamı Harlan Crow'ın ödediği öne sürüldü.

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas'ın yeğeninin özel yatılı okul harçlarını, daha önce birlikte lüks tatil yaptığı Cumhuriyetçi iş adamı Harlan Crow'ın ödediği öne sürüldü.

Kar amacı gütmeyen internet haber portalı ProPublica, Yüksek Mahkeme Yargıcı Thomas ile iş adamı Crow arasında para ilişkisini gösteren yeni bir konuyu daha gündeme getirdi.

Haberde, Cumhuriyetçi bağışçı Crow'un, Thomas'ı "oğlu gibi büyüttüğünü" söylediği ve bir süre yasal olarak velayetini üzerine aldığı yeğeni Mark Martin'in Georgia'daki Hidden Lake Akademi ve Virginia'daki Randolph-Macon Akademi özel yatılı okulların harçlarını karşıladığı belirtildi.

Banka kayıtlarına göre Crow'un 2009'da Hidden Lake Akademi'ye Thomas'ın yeğeni Martin için aylık 6 bin 200 dolar okul harcı ödediği kaydedildi.

Crow'un Martin'in eğitimi için toplamda ne kadar ödediğinin tam olarak bilinmediği ancak söz konusu iki okulun aylık harçları üzerinden 4 yıl düşünüldüğünde toplam ödemenin 150 bin doları geçeceği ifade edildi.

Harç ödemeleri konusunda Thomas ProPublica'nın sorularına henüz cevap vermezken eşinin avukatı ve aile dostu Mark Paoletta, yayınladığı açıklamada, Crow'un Hidden Lake ve Randolph Macon okullarında Martin'e birer yıl destek olduğunu belirtti.

Paoletta, Thomas'ın yeğenine 12 yıl destek olduğu bilgisini paylaşarak Crow'un okul ödemelerini ise yasalarda Thomas'ın yeğeni "bağımlı çocuk" tanımına girmediği için bunu beyan etmek zorunda olmadığını öne sürdü.

Haber üzerine iş adamı Crow tarafından yapılan açıklamada da Thomas'ın yeğeni için yapılan okul harcı ödemeleri kabul edilerek "Harlan Crow, kaliteli eğitim ve özellikle de risk altındaki daha az şanslı gençlere destek konusunda uzun süredir tutkuludur." ifadesi kullanıldı.

Yüksek Mahkeme yargıcı Thomas'la ilgili iddialar

Online haber sitesi ProPublica, 6 Nisan'da, Thomas ve eşinin, Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş adamı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığını yazmıştı.

Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ortaya çıkarılmıştı.

İş adamı Crow yaptığı yazılı açıklamada, yargıç ile birlikteliklerinin sadece "arkadaşça" olduğu öne sürmüş, hiçbir zaman yargıcı herhangi bir yasal veya siyasi konuda etkilemeye çalışmadığını savunmuştu.

Söz konusu site 14 Nisan'da yayınladığı başka bir haberde de yargıç Thomas'ın iş adamı Crow'a 2014'te Georgia'nın Savannah şehrindeki aileye ait emlak sattığı ve bunu da beyan etmediği ileri sürülmüştü.

ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.