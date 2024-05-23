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ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Samuel Alito'nun Tartışmalı Bayrak Astığı İddiaları

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ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Samuel Alito'nun 2020 seçimlerinden sonra evine ABD bayrağını ters astığı ve yazlık evine tartışmalı bir bayrak astığı iddiaları tartışmalara neden oluyor.

NEW ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçlarından Samuel Alito'nun, 2020 seçimlerinden sonra evine ABD bayrağını ters astığının ortaya çıkmasıyla ilgili tartışmalar sürerken geçen yıl da New Jersey'de bulunan yazlığına, eski Başkan Donald Trump destekçileri tarafından kullanılan tartışmalı bir bayrağı astığı belirlendi.

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Alito'nun mülklerine bayrak asmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

New York Times'ın yargıcın komşularından ele geçirdiği fotoğraflara göre, Alito'nun New Jersey, Long Beach Island'da bulunan yazlık evinde geçen yıl temmuz ile eylül ayları arasında üzerinde "Cennete çağrı" yazan bir bayrak astığı tespit edildi.

Çam ağacı bayrağı olarak da bilinen ve tarihi ABD Kurtuluş Savaşı yıllarına uzanan söz konusu beyaz renkli bayrağın, son yıllarda eski ABD Başkanı Trump'a desteği ve Amerikan hükümetinin Hristiyan inancına göre yeniden yapılandırma çabasını sembolize ettiği belirtiliyor.

Trump destekçileri tarafından 6 Ocak 2021 Kongre baskınında da kullanılan Çam Ağacı bayrağının, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın Kongre'deki ofisinin önünde asılı bulunması da dikkati çekiyor.

Yargıç Alito'nun evinde asılı "ters bayrak" tartışması

ABD Yüksek Mahkemesinin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito'nun evindeki Amerikan bayrağının "Trump'a destek amacıyla" ters asıldığı iddiaları, Kongre'deki Demokratların tepkisine neden olmuştu.

Demokratlar, Trump'ın kaybettiği 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından Trump'a destek amacıyla ters bayrak astığı iddia edilen Alito'nun, özellikle Trump'la ilgili davalardan el çekmesi gerektiğini açıklamıştı.

Yargıç Alito ise, 2020 seçimlerinden sonra eşi Martha-Ann Alito'nun komşusuyla yaşadığı Trump'la ilgili bir tartışma üzerine bayrağı kendi inisiyatifiyle bir süreliğine ters astığını ve olayla kendisinin hiçbir ilgisinin olmadığını savunmuştu.

ABD'de Trump 2020 seçimlerini kaybettikten sonra Cumhuriyetçi seçmenler arasında "Stop the Steal (Çalmayı durdurun)" başlıklı bir kampanya başlatılmış ve bu kapsamda insanlar evlerinin önündeki Amerikan bayraklarını ters asarak Trump'a destek vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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