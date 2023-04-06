ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı, Cumhuriyetçi milyarder işadamı ile bedava lüks tatil yapmış

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas'ın, Cumhuriyetçi partinin ileri gelen milyarder bir bağışçısı ile son yirmi yıldır herhangi bir resmi beyanda bulunmadan bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığı belirtildi.

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas'ın, Cumhuriyetçi partinin ileri gelen milyarder bir bağışçısı ile son yirmi yıldır herhangi bir resmi beyanda bulunmadan bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığı belirtildi.

Kar amacı gütmeyen ve Pulitzer ödülü kazanan ilk online haber sitesi olan ProPublica, "Clarence Thomas ve Milyarder" başlığı ile Yüksek Mahkeme yargıcının kayıt dışı tatil ve gezilerini ortaya çıkardı.

Thomas'ın, eşi Virginia 'Ginni' Thomas ile birlikte, Dallas'ta emlak patronu ve Cumhuriyetçi mega bağışçı olan işadamı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak 20 yıldır tatil yaptığı, işadamına ait özel uçakla yurt içi ve yurt dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı kaydedildi.

Haberde, Thomas ve eşinin, her yaz Crow'a ait New York Adirondacks'taki özel tatil köyünde, Teksas'taki çiftliğinde ve California'daki özel inziva mekanında, günlerce kalarak lüks ve bedava tatil yaptığı yazıldı.

Thomas'ın 2019'da yine eşi ile Crow'un özel uçağını kullanarak Endonezya'ya gittiği aktarılan haberde, "Eğer bu seyahati kendi imkanları ile yapsaydı, masraflar 500 bin doları geçerdi." ifadesi paylaşıldı.

Haberde, Thomas'ın yıllık maaşının 285 bin dolar olduğuna da dikkat çekilerek, "Crow'un Thomas'a görünürdeki hediyelerinin kapsamı ve sıklığının, ABD Yüksek Mahkemesinin modern tarihinde bilinen bir emsali yoktur." yorumuna yer verildi.

Thomas'ın, söz konusu lüks gezileri ve tatilleri kayıt dışı tuttuğu, ülkede Watergate skandalından sonra çıkarılan yargıçların, Kongre üyelerinin ve federal yetkililerin aldığı hediyeleri beyan etmesini gerektiren yasayı ihlal etmiş olabileceği öne sürüldü.

Yargıç Thomas'ın veya Yüksek Mahkemenin haberle ilgi görüş talebine dönüş yapmadığı, Dallaslı işadamı Crow'un ise Thomas ailesini yıllardır "ağırladığını" kabul ettiği belirtildi.

-"Herhangi bir yasal veya siyasi konuda etkilemeye çalışmadık"

Crow tarafından yapılan yazılı açıklamada, adaleti etkileme yönünde hiçbir çabası bulunmadığı, yargıç ile birlikteliklerinin sadece "arkadaşça" olduğu kaydedilerek, "Asla devam eden veya alt bir mahkeme davası hakkında soru sormadık. Yargıç Thomas, hiçbir zaman bir davayı tartışmadı ve hiçbir zaman yargıcı herhangi bir yasal veya siyasi konuda etkilemeye çalışmadık." ifadeleri paylaşıldı.

ProPublica, kamuya açık kaynaklara göre Crow'un Cumhuriyetçi partiye son yıllarda 10 milyon dolardan fazla bağış yaptığı, bağışları beyan etmek zorunda olmadığı özel gruplara verdiği miktarın ise bilinmediğine işaret etti.

1991'de eski başkan Georgo H.W. Bush tarafından Yüksek Mahkemeye aday gösterilen Thomas, şu an 9 Yüksek Mahkeme üyesi içinde Cumhuriyetçi partiye yakın muhafazakar yargıçların lideri olarak görülüyor.

Thomas'ın eşi Virginia Thomas da, eski Başkan Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini bozma girişimindeki kilit oyuncularla girdiği yazışmaları ve siyasi faaliyetleri ile tartışma konusu olmuştu.

ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme de dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını ayrıntılandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.

Yargıçların, mahkeme ile işi olan herhangi birinden hediye kabul etmesi yasaklanıyor ancak yargı organındaki düzenlemede, "kişisel ağırlama" olarak kabul edilen hediye muafiyeti için açık tarif bulunmuyor.

Yüksek Mahkeme'nin düzenleme organı Yargı Konferansı Komitesi tarafından geçen ay kabul edilerek yürürlüğe giren yeni kurallara göre, ticari olmayan arkadaşa ait mekanlarda kalmak beyan gerektirmezken, öte yandan özel jet ile seyahatlerin bildirilmesini şart koşuyor.