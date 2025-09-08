ABD Yüksek Mahkemesi, Trump Yönetiminin Los Angeles'taki Göçmenlik Denetimlerine İzin Verdi

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin California eyaletinin Los Angeles kentinde geniş çaplı göçmenlik denetimlerine yeniden başlamasına izin verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Los Angeles'ta göçmenlere yönelik geniş kapsamlı gözaltı ve sınır dışı uygulamalarını durduran alt mahkeme kararını askıya aldı.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) Los Angeles'taki tartışmalı denetimleri sürdürmesinin önü açıldı.

Böylece mahkeme, göçmenlerin ICE tarafından "makul şüphe" olmadan durdurulmasını geçici olarak yasaklayan alt mahkeme kararını kaldırarak, ICE'ın denetimlere yeniden başlamasına izin verdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken, Savunma Bakanı Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

California Bölge Mahkemesi Yargıcı Charles Breyer, Trump yönetiminin Los Angeles'a Ulusal Muhafız birliklerini görevlendirmesinin yasa dışı olduğuna hükmetmişti.