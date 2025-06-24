ABD Yüksek Mahkemesi, Trump Yönetimine Göçmenleri Sınır Dışı Etme Yetkisi Verdi

ABD'de Yüksek Mahkemenin, Donald Trump yönetimine, göçmenleri anavatanları dışındaki ülkelere sınır dışı edebilme yetkisi tanıdığı bildirildi.

Associated Press (AP) haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, göçmenlere sınır dışı uygulamasına itiraz edilmesi hakkı tanıyan, federal mahkeme emrini iptal etti.

Böylelikle Trump yönetimi, göçmenleri anavatanları dışındaki ülkelere ivedilikle sınır dışı edebilme yetkisine sahip olacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcüsü Tricia McLaughlin, kararı "Amerikan halkının güvenliği ve emniyeti için bir zafer" olarak nitelendirdi.

McLaughlin, "DHS artık yasal yetkisini kullanabilir ve yasadışı göçmenleri onları kabul etmeye istekli bir ülkeye gönderebilir. Sınır dışı uçaklarını çalıştırın." ifadelerini kullandı.

New York Times haberine göre, karar sonrası Cibuti'de ABD'ye ait askeri üste tutulan göçmenler Güney Sudan'a gönderilebilecek.

Göçmenler için "yıkıcı sonuçlar"

ABD'de göçmenleri temsil eden "Northwest Immigrant Rights Project" avukatı Leila Kang, karara ilişkin yaptığı açıklamada, mahkeme kararının "yıkıcı sonuçlara yol açacağını" söyledi.

Kang, "Yüksek Mahkeme kararı, binlerce insanı işkence veya ölümle karşı karşıya kalacakları üçüncü ülkelere sınır dışı edilmeye karşı savunmasız bırakıyor, sınır dışı etmeler açıkça hukuka aykırı olsa bile." değerlendirmesinde bulundu.