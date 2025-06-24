ABD Yüksek Mahkemesi, Trump Yönetimine Göçmenleri Sınır Dışı Etme Yetkisi Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin göçmenleri anavatanları dışındaki ülkelere sınır dışı edebilme yetkisini onayladı. Karar, göçmen hakları savunucularından tepki çekti ve binlerce insanın tehdit altında kalabileceği uyarısını beraberinde getirdi.

ABD'de Yüksek Mahkemenin, Donald Trump yönetimine, göçmenleri anavatanları dışındaki ülkelere sınır dışı edebilme yetkisi tanıdığı bildirildi.

Associated Press (AP) haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, göçmenlere sınır dışı uygulamasına itiraz edilmesi hakkı tanıyan, federal mahkeme emrini iptal etti.

Böylelikle Trump yönetimi, göçmenleri anavatanları dışındaki ülkelere ivedilikle sınır dışı edebilme yetkisine sahip olacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcüsü Tricia McLaughlin, kararı "Amerikan halkının güvenliği ve emniyeti için bir zafer" olarak nitelendirdi.

McLaughlin, "DHS artık yasal yetkisini kullanabilir ve yasadışı göçmenleri onları kabul etmeye istekli bir ülkeye gönderebilir. Sınır dışı uçaklarını çalıştırın." ifadelerini kullandı.

New York Times haberine göre, karar sonrası Cibuti'de ABD'ye ait askeri üste tutulan göçmenler Güney Sudan'a gönderilebilecek.

Göçmenler için "yıkıcı sonuçlar"

ABD'de göçmenleri temsil eden "Northwest Immigrant Rights Project" avukatı Leila Kang, karara ilişkin yaptığı açıklamada, mahkeme kararının "yıkıcı sonuçlara yol açacağını" söyledi.

Kang, "Yüksek Mahkeme kararı, binlerce insanı işkence veya ölümle karşı karşıya kalacakları üçüncü ülkelere sınır dışı edilmeye karşı savunmasız bırakıyor, sınır dışı etmeler açıkça hukuka aykırı olsa bile." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı

Savaş iki ülkeye sıçradı! İran, ABD üslerini füzeyle vurdu
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi

İran'ı vuran "sığınak katili" 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.