Üye Girişi
Haberler

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın seçim sonuçlarından muaf olduğuna karar verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçilerin muhtemel başkan adayı olacak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını etkilemeye çalıştığı yönündeki cezai suçlamalardan kısmen muaf olduğuna karar verdi. Karar, Trump'ın seçimden önce yargılanması olasılığını azalttı.

Dosya Boyutu: 5.63MB

UZUNLUK: 00: 00: 36

ABD Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü, Cumhuriyetçilerin muhtemel başkan adayı olacak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını etkilemeye çalıştığı yönündeki cezai suçlamalardan kısmen muaf olduğuna karar verdi. Karar, Trump'ın seçimden önce yargılanması olasılığını azalttı.

ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

"ABD Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü, Cumhuriyetçilerin muhtemel başkan adayı olacak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını etkilemeye çalıştığı yönündeki cezai suçlamalardan kısmen muaf olduğuna karar verdi. Karar, Trump'ın seçimden önce yargılanması olasılığını azalttı.

Trump tarafından atanan 3 yargıç da dahil olmak üzere 6'ya 3 muhafazakar çoğunluğa sahip mahkeme, ideolojik çizgilerine uygun olarak 6'ya 3 oy ile, alt mahkemelerin davayı yeniden ele alarak hangi iddiaların kovuşturulamayacağını belirlemesine hükmetti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Donald Trump Hukuk Politika Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bakmadan Geçme

2-3 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Gün Doğmadan filmi ne zaman, nerede çekildi? Black Panther filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Black Panther filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır? Çılgın Ortak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Ortak filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak? Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?

Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title