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ABD Yüksek Mahkemesi, maç sonrası sahada ayin yapan eski futbol antrenörünü haklı buldu

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
ABD Yüksek Mahkemesi, maç sonrası sahada ayin yapan eski futbol antrenörünü haklı buldu

ABD'de Yüksek Mahkeme, maç zaferlerinin ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı için işten atılan eski lise futbol takımı antrenörünü haklı buldu.

ABD'de Yüksek Mahkeme, maç zaferlerinin ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı için işten atılan eski lise futbol takımı antrenörünü haklı buldu.

Yüksek Mahkeme, Washington eyaletindeki bir lisede görev yapan ve kazanılan maçların ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı gerekçesiyle işten atılan futbol antrenörü Joe Kennedy hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, 3 "hayır" oyuna karşılık 6 "evet" oyu ile Kennedy'i haklı buldu.

Mahkemedeki 6 muhafazakar yargıcın hepsinin "evet", 3 liberal yargıcın hepsinin ise "hayır" oyu kullanması dikkati çekti.

Kennedy, kamudaki görevini dini inançlarını yaymak için kullandığı gerekçesiyle işten atılmıştı.

Mahkeme ise Kennedy'nin bu eylemi, anayasadaki "ifade ve dini özgürlük" çerçevesinde yaptığına ve bu eyleminin kilise ile devlet ayrımına aykırı olmadığına hükmetti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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