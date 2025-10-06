ABD Yüksek Mahkemesi, Ghislaine Maxwell'in Temyiz Başvurusunu Reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell'in temyiz başvurusunu reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Epstein ile bağlantılı davada Ghislaine Maxwell'in mahkumiyetinin bozulması için yaptığı başvuruya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, tek satırlık kararında, Epstein davasında reşit olmayan kızları hazırlamakla suçlu bulunan Maxwell'in mahkumiyetinin bozulması talebini reddetti.

Yüksek mahkemenin söz konusu başvuruyu reddetmesi, Maxwell'in mahkumiyetinin ve 20 yıllık hapis cezasının geçerli olacağı anlamına geliyor.

Maxwell, 2021 yılında, Epstein'ın reşit olmayan kızları istismar etmesine yardım etmekle ilgili suçlamalardan mahkum edilmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.