ABD Yüksek Mahkemesi, Biden yönetiminin öğrenim kredisi affını tartıştı

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl öğrenci kredileri için çıkardığı affın anayasaya uygunluğunu masaya yatırdı.

Mahkeme'de 3 saatten fazla süren oturumda, ülkede 40 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren öğrenci kredileri affının yasalara uygunluğu konusunda tarafların savunmaları dinlendi.

Biden yönetimini temsil eden Elizabeth Prelogar, mahkemede 2003'te çıkarılan Öğrenciler için Yüksek Öğrenim Yardım Fırsatları Yasası kapsamında Kovid-19 salgını olağanüstü şartları dikkate alınarak kredi borcu düzenlemesinin yasalara uygunluğunu savundu.

Baş Yargıç John Roberts ise "Yarım trilyon dolardan ve 43 milyon Amerikalıdan bahsediyoruz. Bu, normal düzenleme anlayışına nasıl uyuyor?" şeklinde sorarak hükümetin bu programla yetkilerini aştığını düşündüğünü kaydetti.

Öte yandan, davayı mahkemeye taşıyan Cumhuriyetçi eyalet temsilcileri de oturumda yargıçlar Brett Kavanaugh ve Amy Coney Barett tarafından sorgulandı. Eski Başkan Donald Trump tarafından atanan iki yargıcın Biden yönetiminin tezlerine açık bir tutum sergilediği yönde değerlendirmeler yapıldı.

Analistler, muhafazakar yargıçların 6'ya 3 fazla olduğu Yüksek Mahkemenin, büyük olasılıkla Biden'ın öğrenci kredi affını reddedeceği tahmininde bulunuyor.

Yüksek Mahkemenin, öğrenci kredisi affıyla ilgili kararını haziranda açıklaması bekleniyor.

Diğer taraftan, mahkemede oturum sürerken, Demokrat partililer ve Yüksek Mahkemenin öğrenci kredi borcu affına izin vermesini talep eden gruplar da mahkeme binası dışında gösteri yaptı.

-Öğrenci kredisi geri ödemeleri ve af

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Ağustos 2022'de, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin borçlarında 20 bin dolara kadar af uygulayacaklarını duyurmuştu.

Ancak Biden'in öğrenci kredileri için çıkardığı af programı, 11 Kasım 2022'de Teksas Federal Bölge Mahkemesinin engeline takılmıştı.

Teksas Federal Bölge Yargıcı Mark Pittman, Biden'in öğrenim kredisi borcu olanlara çıkardığı ve kişi başı 20 bin doları bulan affın, "Kongrenin yaşama gücünün anayasaya aykırı kullanımı" olduğuna hükmetmişti.

Biden yönetimi 2003'te Kongrenin onayladığı Yüksek Öğretim Af İmkanları Yasası çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunmuş, dava Cumhuriyetçi eyaletler tarafından Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı.

Biden yönetimi, plan kapsamında şu ana kadar 26 milyon kişinin 20 bin dolara kadar federal öğrenci kredisi affı için başvurduğunu belirtiyor.