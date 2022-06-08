ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'un evinin yakınında silahlı bir kişi yakalandı - Haberler

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ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'un evinin yakınında silahlı bir kişi yakalandı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'un evinin yakınında silahlı bir kişi yakalandı

ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un evinin yakınlarında silahlı bir kişinin yakalandığı bildirildi.

ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un evinin yakınlarında silahlı bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 20'li yaşlarında Californialı bir erkek, Kavanaugh'un Maryland eyaletindeki evinin yakınlarında yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynaklar, silahı bulunan zanlının, polise Kavanaugh'u öldürmek istediğini söylediğini aktardı.

Ayrıca kaynaklar, zanlının Yüksek Mahkeme'nin gelecek ay almaya hazırlandığı ve kürtajı yasal hak olmaktan çıkaracak karara kızgın olduğunu da belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, dün Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmen sayısının artması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle "aşırılıkçı şiddet tehdidinin" arttığını açıklamıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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