ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, lüks seyahatleri beyan etti

NEW ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, geçen yıl ortaya çıkan ve uzun süre gündemden düşmeyen, Cumhuriyetçi bağışçılar tarafından karşılanan lüks seyahatlerini ilk kez yıllık beyanda kabul etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, yargıç Thomas, bugün sunduğu 2023 yıllık finansal beyanda, geriye dönük olarak 2019'da Cumhuriyetçi Parti bağışçısı Harlan Crow tarafından masrafları karşılanan Endonezya gezisini de beyan formuna ekledi.

Söz konusu gezinin masraflarını Crow'un karşıladığını ilk kez kabul eden Thomas, ayrıca aynı yıl California özel Monte Rio kulübündeki tatilinin de aile dostları Harlan ve Kathy Crow çifti tarafından ödendiğini belirtti.

ABD Yüksek Mahkemesi, diğer yargıçların sunulan yıllık beyanlarına göre, Yargıç Ketanji Brown Jackson'ın yayınladığı anı kitabından 900 bin dolar, Yargıç Brett Kavanaugh'un da yazdığı kitaptan 340 bin dolar kazandığını açıkladı.

2023'teki çeşitli etkinliklere katılan yargıç Neil Gorsuch 250 bin, yargıç Sonia Sotomayor ise yaklaşık 90 bin dolar ek kazanç sağladı.

ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarına yıllık 298 bin dolar maaş ödeniyor. Sadece Başyargıç John Roberts yıllık 312 bin dolar maaş alıyor.

Söz konusu beyanlar, Yüksek Mahkemenin geçen sonbaharda, Kongre'den gelen baskılar üzerine tarihinde ilk kez etik davranış kurallarını kabul etmesinden bu yana gelen ilk detaylı beyanlar olma özelliği taşıyor.

ABD yargısında etik tartışmalar

ProPublica'nın, ilk kez 6 Nisan 2023'te, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Thomas'ın Cumhuriyetçi Partinin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş insanı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatillere çıktığını yazması, "adalet sisteminde etik sorunlar" tartışmasını başlatmıştı.

Thomas'ın ardından ProPublica, diğer Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Alito'nun da milyarder bir serbest yatırım fonu yöneticisinin özel uçağıyla tatile çıktığını ve bunları beyan etmediğini ortaya çıkarmıştı.

Kongredeki Demokratlar, Yüksek Mahkeme yargıçlarına tepki gösterip yargıda reform çağrılarını dile getirmişti.