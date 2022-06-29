ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor - Haberler

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ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor

AA - Kasım İleri - Güncel
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ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, yönetimin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini söyledi.

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, yönetimin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini söyledi.

Wallender, Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ile bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendiren Wallender, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor." dedi.

Wallender, Türkiye'nin güvenliğinin NATO'nun güvenliği demek olduğunu belirterek, "Bu planlar şu anda çalışılıyor ve sözleşme süreci için üzerinde çalışılması gerekiyor, ancak ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine katkıda bulunuyor. Güçlü Türk savunma kabiliyeti, güçlü bir NATO savunmasına katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.

AA / Kasım İleri - Güncel

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