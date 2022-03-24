ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:

ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title