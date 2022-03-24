ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.
ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel