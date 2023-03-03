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ABD Yeni Bir Kar Fırtınasının Etkisi Altına Giriyor

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ABD Yeni Bir Kar Fırtınasının Etkisi Altına Giriyor

LOS ANGELES, 3 Mart (Xinhua) -- ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan son tahminlere göre Perşembe günü başlayan büyük bir fırtına sisteminin beraberinde şiddetli gök gürültülü fırtınalar, hortumlar ve yoğun yağış getirerek, ABD'nin iç kesimlerinde etkili olması ve sellere yol...

LOS ANGELES, 3 Mart (Xinhua) -- ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan son tahminlere göre Perşembe günü başlayan büyük bir fırtına sisteminin beraberinde şiddetli gök gürültülü fırtınalar, hortumlar ve yoğun yağış getirerek, ABD'nin iç kesimlerinde etkili olması ve sellere yol açması bekleniyor.

NWS, fırtınanın Cuma ve Cumartesi günleri ülkenin Büyük Göller ve Kuzeydoğu bölgelerine ilerleyerek yoğun kar yağışına ve buzlanmaya yol açacağını söyledi.

Tahminlere göre fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerde seyahatle ilgili tehlikeler yaşanabilir ve altyapılarda hasar görülebilir.

NWS Sacramento tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu başlayıp sonraki haftanın başlarına kadar devam edecek bir diğer kış fırtınasının, Kaliforniya dağlarına kar getirmesi ve seyahat koşullarını "çok zor" ile "imkansız" arasında değiştirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta büyük bir fırtınanın yaşandığı Kaliforniya'da rekor seviyede yağmur ve kar yağışı görülmüş, yollar kapanmış, seller, elektrik kesintileri gibi birçok aksaklık yaşanmıştı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

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