ABD, Yemen'deki esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

NEW ABD, Yemen hükümeti ile Husiler arasında varılan, 887 kişinin serbest bırakılmasını öngören anlaşmadan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

ABD'nin Yemen'deki çatışmanın tarafları arasında bugün Cenevre'de yapılan esir takasından memnuniyet duyduğunu aktaran Watson, "Bu önemli adım, Yemen'de son 11 aydır savaşı etkili şekilde durduran ateşkesin sağladığı olumlu ortamın üzerine inşa edilmiştir." ifadesine yer verdi.

Watson, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne söz konusu anlaşmanın sonuçlandırılması için gösterdikleri katkıdan ötürü teşekkür etti ve ABD'nin çabaları sayesinde son bir yılda Yemen'de savaşın başlamasından bu yana şiddetin en düşük seviyeye ulaştığını kaydetti.

Sözcü Watson, Yemen'deki çatışmaya kalıcı bir çözüm geliştirmek için çalışmaya kararlı olduklarının altını çizdi.