ABD'ye sığınan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya taraftarlarından moral ziyareti Güncel Haberler Brezilya'daki başkanlık seçimlerini kaybettikten sonra ABD'ye sığınan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Florida eyaletinde geçici rezidansının önünde destekçileri ile bir araya geldi. Brezilya'daki başkanlık seçimlerini kaybettikten sonra ABD'ye sığınan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Florida eyaletinde geçici rezidansının önünde destekçileri ile bir araya geldi. Kaynak: AA / Güncel Brezilya Florida Güncel Haberler

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