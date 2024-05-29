ABD'ye İki Panda Geliyor

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, bu yıl içinde Çin'den iki pandanın geleceğini duyurdu.

Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, 2 yaşındaki erkek "Bao Li" ile dişi "Qing Bao"nun, 2024'ün sonuna kadar Çin'den geleceği belirtildi.

Pandaların Nisan 2034'te sona erecek 10 yıllık kira sözleşmesi kapsamında geleceği aktarılan açıklamada, bu süre zarfında Çin Yaban Hayatı Koruma Derneğine yılda 1 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, panda "Bao Li"nin, 2013'te hayvanat bahçesinde doğan panda "Bao Bao"nun oğlu ve geçen yıl buradan ayrılan panda çift "Mei Xiang" ve "Tian Tian"ın torunu olduğu belirtildi.

Çin ile ABD arasında yaklaşık 52 yıldır süren "panda diplomasisi", 6 Aralık 2000'den itibaren Ulusal Hayvanat Bahçesi için kiralanan "Mei Xiang" ve "Tian Tian"ın 7 Aralık 2023'te ülkeden ayrılmasıyla sona ermişti.

Çin'in panda diplomasisi

Çin, "panda diplomasisi" olarak adlandırılan program kapsamında 20'den fazla ülkeye panda kiralıyor.

Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.